Os casos de violência doméstica em Anápolis não param, mas um registrado neste sábado (1º) chama muito a atenção.

Ocorreu no bairro São Sebastião, na região Leste da cidade, e quase terminou em homicídio.

Uma adolescente de 16 anos, que vivia com um homem de 31 anos, foi a vítima.

No final da tarde, a Polícia Militar levou o casal e a mãe da garota para a Central de Flagrantes da Polícia Civil após a menor apanhar do companheiro.

Após ela passar por exames que comprovaram a agressão, uma fiança foi arbitrada pelo delegado plantonista e com o pagamento o rapaz acabou sendo liberado para responder em liberdade.

No entanto, com raiva da situação, o homem decidiu ir na casa do avô para pegar um revólver 38 e se dirigir onde estava a amásia para matá-la.

A arma chegou a ser apontada para a moça, mas uma viatura chegou a tempo.

Levando o idoso junto, os militares retornaram com o rapaz para a delegacia e ambos foram autuados por porte e posse ilegal de arma, respectivamente.

Dessa vez, nenhuma fiança foi arbitrada e eles serão encaminhado ao Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis.