A madrugada deste domingo (02) começou com confusão no Recanto do Sol, bairro da região Nordeste de Anápolis.

Isso porque um simples caso de perturbação de sossego acabou se tornando um alvoroço de xingamentos e agressões, que só terminou depois que os responsáveis foram encaminhados à delegacia.

A Polícia Militar (PM) se deparou com um barulho alto de som e gritaria enquanto fazia patrulhamento de rotina pelas ruas do bairro. A equipe conversou com a responsável da residência, uma mulher de 41 anos, que se comprometeu a cumprir com as orientações e parar com o barulho excessivo.

Depois do acordo, a guarnição já estava se retirando do local quando a filha da responsável, uma jovem de 19 anos, começou a chutar o portão da vizinha, de 34 anos, e a xingar muito, acusando a moradora de ter feito a denúncia para os policiais.

Os militares pediram para a moça parar e voltar para casa, mas ela respondeu de forma ofensiva, xingando a equipe sem parar. Sendo assim, foi dada voz de prisão contra a jovem por desobediência e desacato – o que também não foi respeitado.

A garota começou a disparar pontapés e ofensas contra os policiais para não ser algemada, mas a confusão não parou por aí.

Enquanto a equipe se preocupava em controlar e algemar a jovem, os outros moradores da casa barulhenta, a mulher de 41 anos e um homem de 27 anos, partiram para cima da vizinha, que acabou se ferindo.

Os três moradores foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra todos. Para a jovem, por injúria, desacato e resistência. Para o casal, pelo crime de lesão corporal.