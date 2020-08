Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) tiveram de se mobilizar neste domingo (02) para uma ocorrência triste, no bairro Santos Dumont, bairro no extremo Norte de Anápolis.

É que um morador, que aluga uma casa nas proximidades, denunciou que há um tempo não via mais o inquilino, de 83 anos, que normalmente era sempre visto na área da residência.

O homem chegou a escalar o muro e ver o idoso deitado em uma cama, mas não obteve nenhum retorno quando bateu na porta.

Os bombeiros tiveram de arrombar a porta e a médica do SAMU foi quem constatou que ele estava morto. Como não haviam sinais de violência no cadáver, o caso foi registrado como morte natural.

De acordo com o proprietário da casa, o inquilino era muito solitário, não tinha proximidade com os vizinhos e nem com os filhos.

A Delegacia de Homicídios foi avisada sobre a situação e solicitou que o Instituto Médio Legal (IML) se deslocasse ao endereço para fazer a remoção do corpo.