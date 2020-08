Um idosa de 70 anos precisou recorrer à Polícia Civil, neste domingo (02), para denunciar ter sido vítima de um furto, em Anápolis.

Ela relatou que mora no Setor Industrial Munir Calixto e, na última sexta-feira (31), precisou ir ao Centro da cidade e usou o transporte coletivo.

Na volta, usou o cartão de idosos para pagar a passagem e colocou de volta na carteira, onde estavam guardados outros documentos e cartões de contas bancárias.

Neste domingo (02), ao procurar a carteira, percebeu que ela havia desaparecido.

Pelo celular do filho, a vítima descobriu que o valor de R$ 1.300, da aposentadoria, foi sacado no mesmo dia do furto.

O caso deverá ser investigado pela 5º Delegacia de Polícia Distrital da cidade.