O final da noite desta quarta-feira (05) foi de grave acidente na BR-153, entre os municípios de Jaraguá e Rianápolis, na região Central de Goiás.

O pneu de um Fiat Strada estourou e o condutor perdeu o controle do veículo, que colidiu contra um caminhão que vinha no sentido contrário.

Os passageiros do carro de passeio sofreram apenas ferimentos leves, mas o motorista foi retirado entre as ferragens pelo Corpo de Bombeiros com as pernas quebradas e encaminhado a uma unidade hospitalar sem risco de morte.

O caminhoneiro nada sofreu na batida, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ambos veículos já foram removidos da pista e o tráfego de veículos, que chegou a ser interrompido para a operação, está normalizado desde a madrugada desta quinta-feira (06).