A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou quatro mortes e mais 127 casos de Covid-19 em Anápolis nesta sexta-feira (07).

Segundo a pasta, as vítimas são um homem de 74 anos, que faleceu no dia 1º de agosto; um homem de 71 anos que foi a óbito no dia 02; e dois homens, 63 e 85 anos, que faleceram na data de hoje.

Com isso, um total de 111 moradores de Anápolis já perderam a vida por conta doença desde o início da pandemia.

A Semusa também informou que os 127 novos casos de Covid-19 registrados nas últimas 24h se referem a 67 pacientes do sexo feminino, com idade entre 17 e 79 anos, e 60 do sexo masculino, de um a 94 anos.

No acumulado, Anápolis já tem registrado 4.752 infecções pelo novo coronavírus. O número de pacientes curados chega a 2.840.

Os demais, conforme a pasta, estão internados em unidade públicas e privadas ou em isolamento com seus respectivos familiares.