Um homem identificado como André Luiz do Carmo Castro, de 33 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira (07), no Jardim Progresso, região Norte de Anápolis.

Após receber uma denúncia, a Polícia Militar se deslocou ao endereço e encontrou uma mulher desesperada, que contou que duas pessoas pessoas invadiram a casa e efetuaram cerca de seis disparos contra o marido.

Os ferimentos foram tão graves que ele morreu na hora.

O espaço foi isolado até a chegada do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), responsável pela apuração do crime, e Instituto Médico Legal (IML), que fez o recolhimento do corpo.

A esposa de André Luiz também contou que, durante a execução, reconheceu a voz de uma das pessoas que invadiram a casa e levou os policiais até a casa do suposto envolvido, que mora no mesmo bairro.

O homem, que tem 49 anos, relatou à guarnição que tinha mesmo ido até a residência do casal, mas para fazer uso de drogas. No entanto, teria sido surpreendido pelos autores, em um Fiat Uno, e obrigado a chamar pela vítima para que fosse alvo dos tiros.