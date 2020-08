Um grave acidente de trânsito deixou um motociclista de 36 anos ferido, na Avenida Pedro Ludovico, no bairro Jibran El Hadj, região Sudoeste de Anápolis, na noite desta sexta-feira (07).

A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, encontrou vários moradores destruindo um carro, modelo Fiat Palio, e tentando agredir o motorista.

Os populares estavam revoltados porque o condutor teria atropelado o motociclista e tentado fugir sem prestar socorro.

Visivelmente bêbado, o homem ainda se recusou a passar pelo teste do bafômetro. O carro também estava com a documentação atrasada e ele precisou ser detido e autuado por lesão corporal culposa no trânsito.

Já a vítima teve de ser socorrida por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), reservada para atendimento de pacientes mais graves, para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

A reportagem do Portal 6 está em contato com a unidade para saber novos detalhes sobre o quadro clinico do paciente.