Viralizou nas redes sociais um vídeo de um garotinho de Catalão, cidade a 268 km de Anápolis, que decidiu trabalhar como engraxate para comprar para o pai um relógio no valor de R$ 29,90.

No vídeo, o menino, que se identifica apenas como Mário, entra no estabelecimento com equipamentos de engraxar sapatos nas costas e conta que está “há um tempão” trabalhando para juntar o dinheiro.

O proprietário, que percebeu que o garotinho estava se esforçando pelas ruas do município para obter a quantia necessária, registrou toda a cena e tomou uma decisão: a de presentear a criança com o relógio.

“Eu fiquei muito feliz por você estar trabalhando e pagando. Eu quero retribuir esse presente. Esse dinheiro é para você comprar o que você quiser para você. O relógio eu estou dando para você dar para o seu pai”, disse ao entregar o objeto já embalado.

Várias páginas famosas e até políticos, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro, já compartilharam as imagens, que em pouco tempo alcançaram milhões de pessoas em todo o país.

Enquanto alguns se emocionam com o gesto e comentam o quanto é inspirador, outros sustentam que o garotinho, que está sem máscara, é muito pequeno para trabalhar.

Os grandes homens começam desde pequenos… pic.twitter.com/nhgbb8i9y9 — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) August 7, 2020

Sim é exploração. Ele devia tá na escola. Não devia tá levando uma rotina de adulto, e sem acesso à educação ele estará fadado a sempre trabalhar em coisas do tipo levando uma vida miserável. Trabalhando dez vezes mais que qualquer um que teve acesso a escola. — amandathaiza (@amandathaiza1) August 8, 2020

Este é o PC da relojoaria, aq de Catalão Go. E assim o dia inteiro com seus clientes, sempre alegre e bem disposto!! — Geovane Retuite🥛 🙏🙏 🇧🇷🇧🇷🇺🇸🇮🇱 (@G20VAN2) August 8, 2020

Eu vejo esse vídeo e fico me lembrando dos caras barbados e velhos que ficam no centro do rio pedindo dinheiro pra gastar com bebidas, cigarros e drogas enquanto um menino dessa idade trabalha pra comprar um presente e provável ajudar a família! 😭 — CɌƑ‣ ༼ Ƥɛɗɍσ ℳ σ т α ༽† (@Pedromota_10) August 8, 2020