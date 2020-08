View this post on Instagram

Nem sei quantas vezes já falei no jornal: “Se for vítima de assalto, não reaja, valorize sua vida, não corra risco.” . Mas casa de ferreiro, espeto de pau, já dizia minha vó. . Correndo na rua, à noitinha, ouvindo música. O sujeito passa por mim, vê o celular no braço, fica interessado, mas nem tenta negociar. Volta, puxa a capa, mas não consegue tirar. Quando viro pra desejar boa noite, o grosseiro me dá um soco. Tive que deixar os bons modos de lado pra demovê-lo da ideia inicial, já que as ameaças de tirar uma faca ou arma da camisa eram só delírio da cabeça dele. . Sim, sei que não fiz o correto e que esse comportamento colocou-me numa situação ainda mais arriscada, ainda que eu esteja conseguindo contar isso pra vocês pelo mesmo aparelho que o bandido queria. . Agora é fazer um BO (o recomendado em caso de QUALQUER ocorrência, até pelo bem das estatísticas) e tentar responder três perguntas: . 1) Será um sinal pra continuar dando um tempo da vida fitness? 🏃🏻‍♂️ . 2) Devo solicitar escolta profissional ao @_piazzarollo? 👮‍♂️ . 3) Será que a @recordtvbrasilia me deixa apresentar de tapa olho? 🏴‍☠️