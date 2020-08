Localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a Vitamedic Indústria Farmacêutica, uma das grandes produtoras de medicamentos do país, está investindo cerca de R$ 320 milhões na expansão da sua indústria.

O objetivo é atender a demanda crescente por remédios – até mesmo pela fase crítica da pandemia do novo coronavírus, que ocasionou a hospitalização de muitas pessoas – e aumentar a capacidade de produção da empresa.

As consequências do avanço da doença na indústria farmacêutica ficam claras ao se analisar os medicamentos que lideraram os números de produção e venda neste ano.

A Ivermectina, que está presente na lista da profilaxia para combater a Covid-19, liderou com folga a lista, inclusive causando uma grande mobilização na empresa para conseguir atender a demanda crescente pelo produto.

Atualmente localizada na 23º posição do ranking de fabricantes de medicamentos no país, os executivos da Vitamedic esperam figurar no top 10 da lista após o investimento e expansão.

A expectativa é de que as obras sejam totalmente concluídas em três anos e que tornem possível o aumento de 51% no portfólio de produtos e 90% nas apresentações.