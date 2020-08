Excelência, tradição e alta empregabilidade. É por ser conhecida por essas características que a UniEVANGÉLICA se transformou em uma das principais e mais importantes instituições privadas de ensino superior de Goiás.

Ofertando graduações, mestrados e doutorados, o Centro Universitário está cada vez mais perto de ganhar o título de universidade e conta com uma estrutura completa para oferecer qualificações completas para os estudantes.

Atualmente, a UniEVANGÉLICA oferece mais de 50 cursos de graduação, presenciais e a distância, que atende desde alunos que acabaram de sair do ensino médio até os que desejam fazer uma segunda graduação.

Para este grupo de portadores de diploma começar a estudar, basta apresentar uma cópia do certificado de conclusão do ensino médio, cópia do diploma de curso superior e cópia do histórico escolar de curso superior.

As inscrições são feitas diretamente pelo site da UniEVANGÉLICA e, além da isenção da matrícula, os candidatos têm 50% de desconto nas mensalidades até a conclusão do curso — exceto para Medicina.

Pós-graduação

A pós-graduação também é essencial para dar um upgrade de currículo e ampliar os conhecimento. Por isso, a UniEVANGÉLICA oferece mais de 50 opções de especializações. Dentre elas está: Direito Civil e Processual; MBA em Gestão de Pessoas e Coaching; e Estética Facial e Corporal.

Além de valores acessíveis, descontos especiais para egressos e condições especiais durante a pandemia, todas essas especializações possuem professores mestres e doutores com experiência no mercado.

Cada uma das pós-graduações tem um tempo de duração diferente e os interessados devem se inscrever diretamente pelo site da instituição ou entrar em contato com a instituição pelo telefone (62) 9 9684-1641.

Centro de Línguas

O Centro de Línguas da UniEVANGÉLICA oferece atualmente cursos de nove línguas estrangeiras. São elas: alemão, árabe, chinês, espanhol, francês, inglês, italiano, libras e português para falantes de outros idiomas.

As turmas são abertas para toda a comunidade, não apenas para alunos do Centro Universitário, e cada nível dura um semestre letivo. São dois anos para o aluno chegar ao nível básico. Em seguida, há continuidade para os níveis intermediário e avançado.

Nas aulas, que são ministradas durante a semana, a partir das 18h30, ou aos sábados pela manhã, os professores trabalham as habilidades de compreender, falar, ler e escrever.

Enquanto o curso de inglês pode ser feito por crianças a partir de oito anos, as demais línguas exigem idade mínima de 14 anos.

Interessados em participar devem procurar o Centro de Línguas, ao lado do Colégio Couto Magalhães, para fazer a matrícula. Outras informações também podem ser obtidas pelos telefones (62) 3310-6791 e (62) 3310-6819.