A cantora Pabblo Vittar foi a mais nova celebridade a se envolver na polêmica da piada transfóbica feita na live da sertaneja Marília Mendonça neste fim de semana.

Através do Twitter, e sem citar nomes diretamente, a ícone pop criticou a ação e voltou a movimentar o assunto na rede social, que teve Marília como destaque mais uma vez.

o ano é 2020 e ainda tem gente que acha engraçado fazer piada transfóbica! — Pabllo Vittar (@pabllovittar) August 10, 2020

O caso ganhou grande repercussão no início desta semana e se manteve como o assunto mais comentado do Twitter por grande parte do tempo.

A própria Marília Mendonça já se pronunciou sobre o assunto e veio a público – mais de uma vez – para se desculpar e assumir o erro.

pessoal, aceito que fui errada e que preciso melhorar. mil perdões. de todo o coração. aprenderei com meus erros. não me justificarei. — feliz&chateada (@MariliaMReal) August 10, 2020

passei o dia todo refletindo. e depois de refletir tanto, refaço o meu pedido de desculpas. aproveitei pra aprender mais sobre o assunto. sobre como ajudar. tem muita gente do coração bom e explicativo (ainda bem) que mesmo sofrendo com piadas como a minha me ajudam a evoluir. — feliz&chateada (@MariliaMReal) August 10, 2020

A cantora, entretanto, ainda não se pronunciou sobre a indireta da colega de profissão.

Entenda a polêmica

O caso teve início quando, durante a transmissão ao vivo no final de semana, Marília contou a história de um de seus músicos que teria ido a uma boate LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo, assexual) em Goiânia.

“Disse que lá foi o lugar em que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele. É só isso. O contexto vocês não vão saber”, falou ela.

Em seguida, em meio a risadas e brincadeiras, os músicos da equipe e Marília deram a entender que ficaram desconfiados de que a mulher seria trans.

Logo após o comentário, as redes sociais bombaram com respostas e críticas ao comportamento da cantora.