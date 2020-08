Um mês após ser escolhida para fornecer a mão de obra às unidades de saúde da Prefeitura de Anápolis especializadas no atendimento à Covid-19, a Quadricoop deixou o serviço. O distrato com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) foi assinado nesta quarta-feira (12).

A rápida passagem da cooperativa foi marcada por diversas polêmicas, como a redução no valor do plantão pago aos profissionais da saúde que não são concursados. Nesse breve período, muitos deles contraíram a Covid-19 e ficaram desamparados durante a quarentena porque só recebiam quando trabalhavam.

Navegue pelo assunto Chegada de cooperativa para assumir Norma Pizzari rende polêmica e antecipa queixas de profissionais de saúde Redução no valor do plantão, profissionais afastados por contaminação e falta de insumos básicos estão entre elas; Semusa contesta

O acordo tinha validade de seis meses e um valor total de R$ 14.212.800. Em nota à imprensa, a Quadricoop informou que com esse distrato os profissionais ficarão livres para se credenciar direto com a Prefeitura. Sem a cooperativa, eles serão melhor remunerados pois não terão de arcar com descontos tributários, fiscais e administrativos.

A Quadricoop também negou que havia ilegalidades no contrato em razão do médico Arthur Lanna Appelt, presidente da empresa, também trabalhar na Prefeitura. Segundo a cooperativa, o ortopedista é um mero prestador de serviço sem vínculo direto com a Administração Municipal.

“A cooperativa cumpriu com o seu dever social, alcançando mais de 400 profissionais e tendo fornecido o seu banco de dados para que o município de Anápolis realizasse a contratação direta da mão-de-obra, através do credenciamento dos mesmos, para enfrentar a Covid-19, nesse período de pandemia”, avaliou a Quadricoop sobre a atuação de um mês.