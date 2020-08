O prefeito Roberto Naves (PP) anunciou, nesta quarta-feira (12), que a testagem em massa para detectar a presença da Covid-19 na população de Anápolis terá início a partir da próxima segunda-feira (17).

A ação é uma parceria entre o Governo de Goiás e a UniEVANGÉLICA. A expectativa, de acordo com o mandatário, é de que sejam feitos 300 testes por dia. Destes, 200 serão oferecidos pelo Estado e o restante pela gestão municipal.

O Portal 6 já havia repercutido, no dia 17 de julho, a confirmação da presença de Anápolis entre os 78 municípios incluídos no projeto de testagem proposto pelo governador Ronaldo Caiado (DEM).

Para participar, é necessário baixar o aplicativo Dados do Bem, preencher todos os dados requisitados pela plataforma e, caso haja a necessidade de testar o usuário, um recibo será emitido.

Uma alternativa para aqueles que não possuem condições de baixar o app também foi pensada e estará disponível através do “zap da saúde”, também na segunda-feira (17).

O exame será feito por meio de drive-thru na UniEVANGÉLICA.

Matriz de risco

Ainda na pauta do avanço do novo coronavírus, o prefeito comentou a mais recente mudança na matriz de risco da cidade, que colocou Anápolis de volta ao grau leve.

“Gostaria de alertar o fato do risco leve não ter nada a ver com contágio, tem a ver com risco do colapso de saúde”, pontuou.

“Estamos em risco leve porque tem muitos leitos ociosos, mas preciso que todos os cidadãos tenham consciência, evitem aglomerações, usem máscaras e protejam os grupos de risco”, pediu Roberto.