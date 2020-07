Anápolis está entre os 78 municípios que deverão ser beneficiados com o Dados do Bem, um aplicativo que será disponibilizado em breve pelo Governo de Goiás para rastrear e monitorar casos confirmados e suspeitos de Covid-19.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pela assessoria de comunicação do governador Ronaldo Caiado (DEM).

A ferramenta foi desenvolvida pelo Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, em parceria com a Zoox Smart Data, e doado ao Estado. A previsão é de que o contrato seja assinado até a próxima quarta-feira (22) para que, em seguida, as prefeituras façam a adesão.

Além do monitoramento, de acordo com Caiado, a expectativa é realizar uma testagem em massa nas 78 cidades pelo próprio aplicativo, por meio de convênio com o Instituto Butantan e programa Todos Pela Saúde, do Banco Itaú.

“Esses 78 municípios devem ter quase 2/3 da população de Goiás. Estamos falando de aproximadamente 4,5 milhões de pessoas. É um universo muito grande”, afirmou o governador.

Como vai funcionar

Depois de baixar o aplicativo, pelo Google Play ou App Store, a população fará um cadastro informando nome, endereço e número do CPF.

Em seguida, será necessário informar a localização, ler a política de privacidade e responder um questionário de autoavaliação, mesmo que a pessoa não apresente nenhum sintoma da Covid-19.

A partir das informações registradas, a própria ferramenta vai indicar se o paciente terá ou não que fazer o teste que detecta a doença.

“Se for o caso, a pessoa vai receber um QRCode no celular, que vai dizer qual local a pessoa tem que se dirigir para fazer o teste”, explicou Adriano da Rocha Lima, secretário da Governadoria.

Na unidade de saúde, segundo Adriano, a pessoa precisará apenas mostrar o QRCode que o exame será realizado sem a necessidade de uma nova triagem.

“Se der positivo, o cidadão irá informar o nome de algumas pessoas que normalmente têm contato no dia a dia e essas pessoas receberão uma mensagem de texto pelo celular as convidando a também fazer o teste para saber se elas se contaminaram”.