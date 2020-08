Uma assessora do deputado estadual Coronel Adailton (PP) foi levada para Delegacia-Geral de Anápolis após desacatar policiais do 4º BPM.

O caso ocorreu no último domingo (16), quando uma viatura da unidade foi acionada para atender uma ocorrência de violência contra a mulher no Parque Brasília.

O Portal 6 teve acesso ao Boletim de Ocorrência e nele diz que Juliana Albuquerque, de 35 anos, estaria sendo vítimas de agressões e ficou nervosa após a corporação ir averiguar a denúncia recebida.

De acordo com o registro, a mulher apresentava sinais de embriaguez com o companheiro Rodrigo Antônio Santana, de 40 anos, e durante a revista proferiu as seguintes ofensas contra os militares:

“Sargetinho e Soldadinho filhos da puta, me prendem se forem homens. Eu sou assessora do deputado Coronel Adailton, seus bostas”.

Ainda conforme o documento, Juliana ainda tentou fugir do local e agredir os policiais com chutes — sendo necessário o uso de algemas para detê-la.

Na Delegacia-Geral, a mulher foi autuada por desacato e resistência. Ela não deu parte quanto à briga com o companheiro.

Em nota à reportagem, o parlamentar informou que não se mete nas questões pessoais nem na vida particular dos assessores, enquanto não refletem diretamente no trabalho do gabinete.

“Caso venham a cometer falhas, deverão ser responsabilizados”, pontuou o deputado estadual.

“Segundo a nossa Constituição, todas as pessoas investigadas por qualquer tipo penal, têm pleno direito ao devido processo legal que garante o contraditório e a ampla defesa”, complementou.

“Tenho a convicção que no momento próprio da Justiça, devem vir à tona os esclarecimentos necessários e, em consequência deles, a verdade dos fatos”, finalizou.