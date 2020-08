Boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), divulgado na tarde desta quarta-feira (19), confirmou quatro novas mortes em decorrência da Covid-19 em Anápolis.

De acordo com a pasta, um dos óbitos aconteceu na segunda-feira (17), referente a um homem de 65 anos, e os outros três aconteceram ontem (18), todos de mulheres, com as seguintes idades: 39, 72 e 79 anos.

Com essa atualização, o município passa a registrar um total de 153 vítimas fatais.

O boletim da Semusa também trouxe a confirmação de 193 novos pacientes nas últimas 24h, sendo 121 mulheres, de cinco a 97 anos, e 72 homens, de 11 a 94 anos.

Com esse acréscimo, Anápolis ultrapassou a marca dos 7 mil contaminados.

Já são 7.052 pessoas que testaram positivo para a doença desde o início da pandemia. Destas, 4.370 cumpriram o período de quarentena e foram liberadas.