Um fato engraçado, que aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na segunda-feira (17), tem agitado as rede sociais nas últimas horas desta quarta-feira (19).

Isso porque, naquele dia, o presidente viajou ao município de Barra dos Coqueiros (SE), para inaugurar a maior termoelétrica a gás natural da América Latina.

Porém, mesmo em meio a uma pauta tão importante, outro acontecimento conseguiu tomar os holofotes e chamar ainda mais atenção.

É que, enquanto passava por um trecho com diversos apoiadores, Bolsonaro resolveu fazer um agrado para um pequeno fã que o aclamava.

O presidente, que achava estar levantando uma criança, pegou o pequenino nos braços e o levantou com orgulho e um sorriso estampado no rosto.

O único problema era que o admirador não era uma criancinha, mas sim um anão – que claramente se divertia muito no colo do líder do Executivo Federal.

Foi só em meio a gritos de “é uma criança?”, que Bolsonaro parou para analisar e percebeu a confusão, rapidamente soltando o rapaz enquanto agradecia o carinho com certa vergonha e embaraçamento.

Postado ontem (18), o vídeo já passa da marca de 14 mil curtidas, até o momento desta publicação, e coleciona comentários com muitas gargalhadas e brincadeiras com a situação. Confira:

E o Bolsonaro que levantou um anão achando que era uma criança KKKKK pic.twitter.com/etZrAc6YGv — Gstv (@Temakidefeijao) August 19, 2020