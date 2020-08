Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam uma quantidade surpreendente de pasta-base de cocaína em Anápolis nesta quarta-feira (19).

Ao todo, 18 kg do material foram encontrados escondidos dentro do tanque de combustível de um veículo que passava pela unidade da PRF na BR-060.

De acordo com a corporação, o ‘valor de mercado’ dos entorpecentes que estavam sendo transportados ultrapassa os R$ 2 milhões.

Os policiais notaram um desconforto atípico no motorista, que tem 30 anos e estava sozinho no carro, e resolveram fazer uma no automóvel, quando encontraram os 16 tabletes da droga escondidos no compartimento da gasolina.

O suspeito, que foi preso em flagrante, afirmou que não sabia que estava transportando o material e que quando pegou o carro na locadora, em Campo Grande (MS), já estava dessa forma.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Anápolis para ser autuado por tráfico de drogas, crime que é inafiançável e tem pena de até 15 anos de prisão.