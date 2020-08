Com o intuito de promover corretores de imóveis com as novas tendências e tecnologias do mercado imobiliário, o CEO e fundador do grupo EXHO Imóveis, Pedro Barbosa, criou o Renascence Brokers: um evento beneficente voltado para o ramo imobiliário com a presença de conceituados especialistas do mercado.

O evento será em formato de workshops online, composto por 12 palestras de aproximadamente 25 minutos de duração, 100% gratuitas.

Como surgiu a ideia do evento?

O setor imobiliário sofreu um forte impacto após a greve dos caminhoneiros em maio de 2018. Inconformados com os resultados, corretores de imóveis e especialistas do segmento realizaram uma pesquisa no interior da região Centro-Oeste e perceberam que os municípios de Águas Lindas de Goiás e Ouro Verde estavam com um desempenho de vendas, melhor que a cidade de Anápolis, que tem quase 200 mil habitantes a mais.

Os principais motivos que faziam com que o mercado imobiliário de Anápolis estivesse sempre abaixo da média, era devido ao enfraquecimento dos corretores de imóveis em não acompanharem as tendências e tecnologias que influenciam o ramo imobiliário. Foi com este cenário que decidimos criar o Renascence Brokers.

Em 2019 nos dias 27 e 28 de agosto realizou-se a primeira edição do Renascence Brokers, com o tema Conhecimento é Liberdade que teve como objetivo expressar que “o conhecimento liberta o homem de qualquer limitação”.

O evento contou com a presença de renomados palestrantes como Marcos Mello, Alex Braga, Carolina Moncorvo, Pedro Barbosa, Dr. Maurílio Júnior, Gleybiony Camargo, Bruno Bráz Sandre e Tiago Alves. Contamos com 29 patrocinadores além de ½ tonelada de alimentos arrecadados que foram entregues.

Neste ano teremos a segunda edição do Renascence Brokers com o tema Conhecimento e Transformação com a presença de vários palestrantes renomados, entre eles Ricardo Martins, Pedro Barbosa e Edgar Ueda.

O evento será transmitido via YouTube no canal do Renascence Brokers a partir das 14 horas, do dia 27 de agosto.

As inscrições são 100% gratuitas pelo site www.renascencebrokers.com.br e estudantes inscritos terão certificado de horas extracurriculares.

*Texto por Núbia Umbelino