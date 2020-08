A pandemia do novo coronavírus fez com que várias pessoas precisassem adiar muitos sonhos. Dentre eles o do curso superior, seja pela inviabilidade das aulas ou por questões financeiras.

Pensando nisso, a Faculdade Metropolitana de Anápolis (FAMA) criou meios para que seja possível dar andamento com a graduação sem dificuldades.

Por isso, todos aqueles que quiserem se transferir para a instituição ou desejam fazer um segundo curso ganharão uma bolsa de 70% de desconto para este segundo semestre de 2020.

Depois que o período de seis meses terminar, os estudantes continuarão com bolsa de 50% sobre o valor bruto da mensalidade até o final da graduação.

Os interessados podem acessar o site da FAMA, calcular os valores do benefício e se inscrever gratuitamente.

Mais informações estão no edital.