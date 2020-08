Inaugurado em Anápolis na década de 1990, o tradicional Grupo Masut está com 27 vagas abertas para contratar motoristas, borracheiro e auxiliar de mecânico.

Para motoristas de carreta/rodotrem são 25 vagas e é preciso ter carteira de habilitação na categoria “E”, MOPP, experiência de seis meses e disponibilidade para viagens longas.

Para auxiliar de mecânico é desejável que os candidatos tenham vivência com motores à diesel ou um curso técnico.

Já para o cargo de borracheiro, o único quesito exigido é ter experiência na área.

Interessados podem se cadastrar por meio do site da empresa ou enviar o currículo para o e-mail [email protected] com o nome da função desejada no campo do assunto.