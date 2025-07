Prefeitura de Anápolis anuncia mudança no trânsito de BR-153 por causa de viaduto

Antiga promessa da gestão Roberto Naves, obra deveria ter sido entregue no final do ano passado, mas o prazo não se manteve

Davi Galvão - 12 de julho de 2025

Trânsito no Viaduto do Recanto do Sol passará por alterações já na próxima semana. (Foto: Elvis Godoy)

A partir da próxima semana, o trânsito na BR-153, nas imediações do Viaduto do Recanto do Sol, passará por mudanças temporárias para continuidade das obras de transposição viária, exigindo atenção dos motoristas que passam pelo trecho.

Segundo a Prefeitura, o tráfego no sentido Norte-Sul será desviado para a pista sob o viaduto, o que permitirá a execução de ajustes na alça de acesso ao bairro Residencial das Rosas.

Já o fluxo Sul-Norte, que passa ao lado do bairro Recanto do Sol, seguirá sem alterações.

A Prefeitura afirmou que as mudanças serão devidamente sinalizadas para garantir a segurança dos motoristas e manter a fluidez no trecho.

A Secretaria Municipal de Obras destacou que a intervenção é essencial para o avanço do cronograma.

Em tempo

Ainda no começo de junho, o secretário municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Thiago de Sá, em entrevista ao Portal 6 informou que, até o final de julho, o trânsito pelo viaduto do Recanto do Sol fluiria normalmente.

Apesar disso, a entrega final da obra só deva ocorrer no final de agosto – mas com a finalização de estruturas que não causam prejuízo aos condutores que utilizam o local.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!