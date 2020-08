Usuários das redes sociais se mobilizaram na tarde deste domingo (23) para lamentar a morte de um jaraguense, que atualmente morava e trabalhava em Anápolis, vítima da Covid-19.

De acordo com informações divulgadas pela Folha de Jaraguá e também pelo radialista Dude Bill, se trata de Genilton Emídio de Araújo, de 62 anos, cujo falecimento trouxe comoção para moradores de ambas as cidades.

Nos momentos finais, ainda na batalha contra a cruel doença, o homem deixou uma mensagem inspiradora e emocionante, que vai muito além dos municípios de Jaraguá e Anápolis, servindo como exemplo e orientação para pessoas de qualquer lugar.

Já com a voz falha e cansada, ele ressaltou o cuidado que teria que ter na própria gravação da mensagem, já que o simples ato de falar o desgastava muito.

Na mensagem, Genilton agradeceu àqueles que o desejavam melhoras e pediu respeito à quarentena, clamando pela cura, não só dele, mas de todos que também estivessem sofrendo com as complicações da Covid-19.

“Eu quero que Deus coloque as mãos sobre cada um. Cada médico, cada enfermeiro, cada pessoa que esteja nessa batalha em busca de uma solução, de uma saída para acabar com essa pandemia. Em nome do senhor Jesus Cristo, em nome de Deus”, pediu.

O áudio com a mensagem completa pode ser ouvido a seguir.

Ouça esse áudio de um irmão Jaraguense que faleceu ontem pelo Covid19. Não brinque com essa doença, tem pessoas que não… Posted by Eduardo Dude Bill on Sunday, August 23, 2020