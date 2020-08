A Medic Center, que se consolidou como uma das primeiras a oferecer atendimento a preços populares em Anápolis, está sempre preocupada em proporcionar atendimentos humanizados e de qualidade aos pacientes.

Dentre as várias especialidades ofertadas à população, estão as de Ginecologia e Obstetrícia, que cuida exclusivamente da saúde e bem-estar das mulheres e gestantes.

Além das consultas de rotina, a clínica também tem uma estrutura completa para oferecer uma série de exames laboratoriais, de imagem e biópsias.

“Estamos em um busca contínua na assistência médica com qualidade, que envolve desde as consultas até a complementação do diagnóstico preventivo ou tratamento. A Medic Center tem objetivo de pregar diariamente atendimento humanizado voltado a inteira satisfação de todos usuários”, afirmou Pablo Fernandes Dias, sócio-diretor da Medic Center.

O ideal, segundo Pablo, é que as pacientes passem por atendimento a cada seis meses ou anualmente. No entanto, há casos que esse encontro deve ser antecipado.

Isso porque qualquer sintoma pode indicar algum problema, que quanto antes detectado, mais rápido poderá ser tratado e, consequentemente, curado.

As consultas com ginecologista e obstetra na Medic Center ocorrem às segundas, quartas e sábados.

Interessados podem solicitar o agendamento pelo telefone (62) 3099-8930 ou WhatsApp (62) 9 9265-7279 e (62) 9 8448-7878.