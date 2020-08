“Encerrarei a minha vida pública com a plena consciência do plena consciência do dever cumprido”.

Com essa frase o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), anunciou nesta terça-feira (25) que não será candidato à reeleição.

Aos 86 anos, ele oficializou a aposentadoria em pronunciamento no hotel AlphaPark, no Residencial Alphaville Flamboyant, na capital.

Antes do comunicado oficial, um grupo de 24 vereadores de Goiânia chegou, em vão, a ir conversar com Iris para demovê-lo da ideia.

Com a saída da disputa, a tendência é que Maguito Vilela seja o candidato do MDB à Prefeitura de Goiânia.