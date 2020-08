A proprietária de um bar, no Residencial Vila Feliz, região Leste de Anápolis, acionou uma viatura da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (26) para denunciar ter vivido uma situação assustadora.

A empresária, de 25 anos, contou que estava no estabelecimento durante a noite, vendendo churrasquinhos com o marido, quando dois homens chegaram em um Volkswagen Golf e ligaram um som muito alto.

Ao pedir para abaixarem o volume, os amigos teriam ficado irritados e um deles, repentinamente, teria começado a agredir os clientes que estavam próximos.

Para evitar que algo pior acontecesse, a mulher afirma ter tentado acertar o homem com uma cadeira e acabou atingindo o veículo.

Neste momento, o suposto agressor, que tem 30 anos, ainda teria se voltado contra a proprietária do bar e desferido um soco no rosto dela. A ação fez com que a mulher caísse no chão e sofresse lesões nos braços e nas mãos.

O outro amigo, durante a confusão, ainda saiu para buscar uma arma. Depois teria retornado, ameaçado todos que estavam no local e fugido disparando dois tiros para o alto.

Com a confusão, várias cadeiras do estabelecimento ficaram quebradas e apenas o homem suspeito de agredir a empresária foi localizado.

Antes de ser liberado, foi registrado contra ele um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal dolosa para comparecer em uma audiência no dia 20 de novembro.