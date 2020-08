Um homem de identidade ainda não revelada morreu na manhã desta sexta-feira (28) após ser atropelado, na Avenida Brasil Sul, na Vila Jussara, em Anápolis.

A informação foi confirmada a reportagem do Portal 6 pelo Comando de Policiamento Urbano (CPU) do 4º BPM, que informou não ter ainda detalhes de como o acidente aconteceu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas pôde apenas constatar o óbito.

Com o impacto da batida, a frente do carro, um Jeep Grand Cherokee, ficou toda destruída.

Uma viatura policial que passava pela via isolou o local. A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para levantar as primeiras informações do atropelamento e fazer o recolhimento do corpo.

Mais informações a qualquer momento.