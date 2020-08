Anápolis tem 8.629 casos confirmados de Covid-19, segundo boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) neste sábado (29).

De acordo com a pasta, 112 deles foram registrados nas últimas 24h: 69 do sexo feminino, com idade entre 07 e 92 anos, e 43 do sexo masculino de 10 a 77 anos.

A Semusa também divulgou dois óbitos: o da técnica em enfermagem Edileusa Martins de Laia, de 45 anos, ocorrido ontem (28) e o de uma idosa, de 73 anos, ocorrido hoje (29).

Na cidade, desde o início da pandemia, 202 vidas foram perdidas em consequências das complicações da doença.

Ainda segundo a Semusa, 5.502 pacientes estão curados. Os demais, aponta a pasta, estão internados ou em isolamento domicilar.