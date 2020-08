Na madrugada deste domingo (30) um caso polêmico em Anápolis ganhou grande repercussão nas redes sociais.

Isso porque o próprio prefeito da cidade, Roberto Naves (PP), veio a público por meio da ferramenta de stories do Instagram para comunicar um acontecimento grave: a internação de Gabriel Agra Nunes da Silva, um pequeno anapolino de apenas nove anos, com suspeita de Covid-19.

Nas gravações, Roberto aparece em frente à entrada da UPA Pediátrica, local onde Gabriel estava internado, confirmando a intubação e lamentando a marca de 200 óbitos pela doença na cidade – fato que aconteceu ainda na sexta-feira (28).

Diversos comunicados de pessoas ligadas ao mandatário, inclusive o vice-prefeito do município, Márcio Cândido, atribuíram a visita ao fato de estarem correndo “fake news” nas redes, dizendo não ter nenhum leito de UTI disponível para o tratamento da criança.

A partir disso, a notícia tomou grandes proporções, sendo repercutida por diversos veículos de comunicação locais.

Entretanto, contar a história a partir do fato que, possivelmente, desencadeou toda a cadeia de eventos não foi nada fácil, como pôde constatar a reportagem do Portal 6.

Busca por respostas

Quatro auxiliares da comunicação do prefeito foram procurados pela reportagem na tentativa de determinar a origem dos ‘boatos’ e o ponto de partida de toda a dramática história.

O Portal 6 conseguiu apurar que a mobilização em desmentir o caso, e provar a capacidade do município em oferecer as condições de tratamento, teria sido iniciada após a divulgação do caso em grupos de Whatsapp.

No entanto, os print’s fornecidos à reportagem sob a condição de anonimato, são de um grupo de apoiadores do próprio prefeito.

Um áudio também fornecido tem a voz de um jovem pretenso parente do menor. Na mídia, ele pede ajuda alegando que o garoto estava na UPA Pediátrica, mas que ali não teria leitos de UTI disponíveis para a internação.

A gravação, sustentam os auxiliares do prefeito, teria sido compartilhada por um site apócrifo já conhecido por compartilhar boatos e noticias falsas.

‘Depois eles deletaram’, contou a fonte.

A ida do prefeito à UPA Pediátrica teria sido com a intenção de provar que a unidade tem condições de tratar a criança com quadro grave de Covid-19.

Porém, apesar dos esforços da reportagem, não foi possível rastrear com total precisão a origem de todo o desdobramento e a forma como a possível “fake news” se espalhou pelo município.

Transferência

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) também foi procurada pelo Portal 6.

Em nota, a pasta informou que Gabriel deu entrada na UPA Pediátrica na última sexta-feira (28).

Contudo, como já mencionado pela reportagem, o caso estranhamente só chegou ao conhecimento público através dos stories do perfil do prefeito no Instagram, veiculado durante a madrugada.

Instada a informar o quadro clínico atualizado da criança, a Semusa indicou que ele foi transferido no final da tarde deste domingo para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

A surpresa se dá pelo fato de Roberto Naves ter deixado claro que a UPA tem “todo o suporte necessário” para o tratamento.

A pasta também garantiu que o Gabriel já foi testado para a detecção do novo coronavírus, mas o resultado ainda não saiu.