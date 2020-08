O jornalista e colunista do Portal Metrópoles, Léo Dias, está em Anápolis neste domingo (30).

Famoso por compartilhar as fofocas mais recentes dos famosos, o profissional chegou na cidade para apresentar o Music Brasil 360, evento que se autointitula “o maior festival de novos talentos do Brasil”.

A live, que também contará com a presença da empresária Fran Portela, terá início já na tarde deste domingo e será transmitida através do próprio canal do festival.

Quem acompanha o carioca nas rede sociais já sabia da chegada dele na cidade.

Isso porque, na madrugada de hoje, ele gravou diversos stories para o Instagram falando sobre a agenda corrida e ressaltando que Goiás seria a próxima parada.

“Agora, partiu Anápolis”, pontuou.