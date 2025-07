Como banda criada com inteligência artificial atingiu meio milhão de ouvintes mensais

Não há perfis ou pegada digital dos integrantes, nem mesmo vídeos ou registros de shows ao vivo - mas músicas de The Velvet Sundown aparecem em playlists de sucesso

Folhapress - 01 de julho de 2025

Banda The Velvet Sundown foi criada com Inteligência Artificial (IA). (Foto: Reprodução/Spotify)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma banda com 500 mil ouvintes mensais no Spotify virou assunto nas redes sociais após internautas afirmarem que tanto os integrantes quanto as músicas foram gerados por Inteligência Artificial (IA).

Na última semana, o grupo The Velvet Sundown virou pauta entre os usuários da plataforma Reddit. A arte dos discos e fotos dos membros têm estilo visual que remete à IA. Não há perfis ou pegada digital dos integrantes, nem mesmo vídeos ou registros de shows ao vivo. Uma citação, atribuída à revista Billboard, parece não existir.

Em 2025, a suposta banda lançou dois discos em plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer e Amazon Music. No Deezer, um alerta informa: “Algumas faixas neste álbum podem ter sido criadas usando inteligência artificial”.

Apesar disso, músicas de The Velvet Sundown aparecem em playlists de sucesso do Spotify, como “Descobertas da Semana”, gerada semanalmente com recomendações personalizadas.

Também aparece em “Vietnam War Playlist”, playlist salva por mais de 600 mil pessoas, com rock dos anos 1960 e 1980, e em supostas trilhas sonoras de séries e filmes –como “Supernatural”, “Crepúsculo” e “The O.C.: Um Estranho no Paraíso”.

No Spotify, a banda possui o selo de “artista verificado”. “Esta banda de quatro integrantes dobra o tempo, fundindo texturas psicodélicas dos anos 1970 com alt-pop cinematográfico e soul analógico etéreo”, afirma a biografia.

“Formada pelo vocalista e feiticeiro do mellotron Gabe Farrow, o guitarrista Lennie West, o baixista-alquimista de sintetizadores Milo Rains e o percussionista de espírito livre Orion ‘Rio’ Del Mar, a banda parece uma alucinação na qual você quer permanecer perdido”, continua.

A prática de fabricar perfis de cantores que não existem e alimentá-los com canções gravadas por diferentes artistas faz parte de uma estratégia para dominar os algoritmos das plataformas de streaming, afirmam profissionais da indústria. São perfis feitos sob medida para dominar playlists populares e potencializar o alcance do selo ou empresa musical.

Até o momento, The Velvet Sundown não se manifestou sobre o caso. Um terceiro disco, “Paper Sun Rebellion”, está previsto para ser lançado em 14 de julho.