A Hyundai divulgou, através das redes sociais, fotos e detalhes sobre um dos lançamentos mais aguardados do ano pelos entusiastas de carros.

Se trata do modelo 2021 da Tucson, veículo muito popular no Brasil e que, desde 2016, é produzido na fábrica da CAOA em Anápolis, localizada no Distrito Agroindustrial da cidade (DAIA).

Além das primeiras imagens do SUV, a marca sul-coreana também divulgou a data oficial de lançamento do carro, que está prevista para o dia 15 de setembro.

Com um design muito mais moderno e futurista, quando comparado com as últimas edições que se popularizaram no país, o visual da nova Hyundai Tucson tem dado o que falar nas redes sociais.

Conjunto de faróis LED que se juntam à grade dianteira e acendem apenas com o movimento, arco de teto marcado e um conjunto multimídia de última linha são algumas das promessas que acompanharam a prévia do lançamento.

Apesar do lançamento mundial ter sido confirmado, ainda não há previsão para a produção e chegada do automóvel no Brasil.