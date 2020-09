Três novas mortes por Covid-19 foram confirmadas em Anápolis nesta sexta-feira (04).

A informação foi registrada no boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que também divulgou o perfil das novas vítimas.

De acordo com a pasta, se trata de duas mulheres, de 61 e 62 anos, que faleceram ontem (03) e um homem, de 86 anos, que foi a óbito ainda hoje (04).

Eles estavam internados no Hospital Municipal Jamel Cecílio (HMJC) e no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, ambos localizados na região Central de Anápolis.

Novos pacientes

O informe da Semusa também confirmou um total de 273 novos contaminados, apenas nas últimas 24h.

Destes, 136 são do sexo feminino, com idades entre um mês e 79 anos e 137 do sexo masculino, de um a 86 anos.

Agora, já são 9.604 moradores da cidade que contraíram o novo coronavírus. Deste montante, 6.538 cumpriram o protocolo de saúde e se recuperaram.

Os demais ainda se encontram em quarentena domiciliar ou internados nas unidades de saúde disponíveis.