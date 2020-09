*Atualizado às 09h29

Um misterioso acidente de trânsito registrado no início da manhã desta sexta-feira (04) terminou com ao menos duas mortes, no km 413 da BR-153, em Interlândia, distrito de Anápolis.

Sabe-se até o momento apenas que um carro de passeio colidiu com um caminhão.

O Portal 6 confirmou com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que um dos envolvidos ficou preso nas ferragens de um dos veículos e morreu após ser levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

O condutor do caminhão recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, mas teve ferimentos leves e não precisou ser socorrido.

A reportagem está em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que afirmou que um segundo óbito também já foi confirmado, mas que nenhuma vítima foi identificada e ainda está apurando como o acidente aconteceu.

Mais informações a qualquer momento.