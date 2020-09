Na próxima segunda-feira (07) é comemorado o Dia da Independência do Brasil. Por isso, vários estabelecimentos e órgãos públicos de Anápolis não terão expediente.

Na área da saúde, funcionam as unidades de urgência e emergência, como as UPAs e Hospital Municipal, além das Unidades de Referência do Coronavírus.

Os shoppings abrirão em horários especiais e não terão expediente o Rápido, Vapt Vupt e Disque 156. Esses serviços públicos voltam a atender na manhã de terça-feira (08).

Os ônibus rodarão na tabela de domingo durante o feriado e os bancos só estarão com serviço de caixa eletrônico funcionando, incluindo a Caixa Econômica Federal.

Clientes que precisarem resolver pendências urgentes relacionadas ao Auxílio Emergencial do Governo Federal devem procurar ainda neste sábado (05) as duas agências da Caixa que funcionarão até 12h: a do Centro (Rua Engenheiro Portela) e da Vila Jaiara (Avenida Fernando Costa).

Segunda-feira (07)

Bancos – Serviço de caixa eletrônico funcionando, de acordo política de cada instituição

Rápido – Não funciona

Disk Prefeitura 156 – Não funciona

Vapt Vupt – Não funciona

Anashopping – Lojas abertas das 14h às 20h, e praça de alimentação das 12 às 20h

Brasil Park Shopping – Lojas abertas das 14h às 20h, e praça de alimentação das 12h às 20h

Carrefour – Aberto das 08h às 20h

Ônibus – Tabela de domingo