Um jovem de 23 anos teve de ser detido pela Polícia Militar nesta sexta-feira (04) suspeito de roubar uma idosa na Vila Goiás, bairro da região Central de Anápolis.

De acordo com a corporação, a equipe recebeu uma denúncia e, ao chegar no endereço, encontrou o rapaz detido por vários populares que teriam presenciado a ação criminosa.

Testemunhas afirmam que ele roubou a bolsa de uma senhora de 65 anos, deu um forte chute nas costas dela e tentou fugir. No entanto, teria sido logo capturado e imobilizado pelos moradores das proximidades.

Um outro policial militar que estava a caminho do trabalho e passou pelo local também ajudou na captura, pois o suspeito estava muito agressivo. Junto dele havia cinco celulares, R$ 409, documentos pessoais e uma garrafa de plástico com tíner.

Durante o deslocamento para a Central de Flagrantes, o jovem conseguiu se soltar da algema e tentou fugir. Ele ainda entrou em luta corporal com um dos militares para pegar uma arma de fogo.

O agente ficou com um ferimento no braço e com a farda cheia de sangue. Já o autor, que tem antecedentes criminais, foi autuado por roubo e lesão corporal dolosa e colocado à disposição da Justiça.