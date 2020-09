Depois de um sábado (05) sem novas mortes por Covid-19 confirmadas, Anápolis voltou a registrar óbitos em decorrência da doença neste domingo (06).

A informação veio na tarde de hoje, com a divulgação do boletim informativo diário da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Nele, três novas vítimas foram confirmadas. São elas:

um homem, de 69 anos, e uma mulher, de 77 anos, que estavam internados no Hospital Municipal Jamel Cecílio (HMJC) até o dia 05, quando faleceram;

e uma mulher, de 84 anos, que estava recebendo tratamento no Ânima Centro Hospitalar e foi a óbito hoje (06).

Com isso, passa a ser de 226 o número total de mortes pela doença em Anápolis.

Novos pacientes

O boletim da Semusa também trouxa a confirmação de 62 novos casos nas últimas 24h.

Destes, 29 são do sexo feminino, com idades entre seis e 79 anos, e 33 do sexo masculino, de cinco a 86 anos.

Ao todo, o município já registrou 9.738 casos desde o início da pandemia. Deste montante, 6.592 cumpriram isolamento e se recuperaram.

Os demais ainda se mantém em quarentena domiciliar para evitar o contágio de novas pessoas ou se encontram internados em alguma unidade de saúde disponível.