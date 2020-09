Duas capturas de tela publicadas no Twitter pelo perfil Entrou em Contradição estão causando polêmica nesta quarta-feira (09) por usar publicações feitas por um jovem de Anápolis na rede social.

Na primeira, datada de 21 de maio, ele lamenta a perda do pai por conta das complicações da Covid-19 e reforça a importância da quarentena. “Para que menos filhos chorem”, pontua.

Já na segunda, feita no último 07 de setembro, o jovem aparece feliz se reunindo com amigos. “Que feriado”, legenda o card com quatro fotos.

Em menos de 04h, a publicação do Entrou em Contradição já teve mais de 30 mil reações. A maioria dos usuários criticam o perfil.

“Pai do maluco morreu e vocês tão lixando ele numa época tão difícil porque ele furou a quarentena. quando até vocês saem algumas vezes”, opinou um internauta.

“Enfim… o setembro amarelo”, complementou, referenciando que estamos no mês da campanha mundial de prevenção ao suicídio.

“O pai dele morreu e tem gente tacando pedra porque ele foi ver os amigos? Quem teria sanidade mental o suficiente para ficar trancafiado sozinho dentro de casa com a morte do pai?”, questionou outra.

“No texto ele ressalta a importância de respeitar a quarentena, quatro meses depois decide furar a quarentena, ou seja, pegou todo o texto que fez em homenagem ao pai e jogou no lixo”, rebateu um terceiro usuário.

Com toda a repercussão que o caso vem tomando, o rapaz optou por deletar não somente a conta no Twitter como também em todas as outras redes sociais.