Cinco novas mortes em decorrência da Covid-19 foram confirmadas em Anápolis na tarde desta quinta-feira (10).

A informação foi divulgada no boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que também informou o perfil das novas vítimas.

De acordo com o documento da pasta, se trata de:

um homem, de 81 anos, que faleceu no dia 06;

uma mulher, de 88 anos, que foi a óbito no dia 08;

uma mulher, de 56 anos, e um homem, de 60 anos, que faleceram ontem (09);

e uma mulher, de 78 anos, que foi a óbito hoje (10).

Com essa atualização, a cidade passa a registrar um total de 240 mortes por Covid-19.

Novos contaminados

O informe da Semusa também trouxe a confirmação de 122 novos casos no município, apenas nas últimas 24h.

São 68 pacientes do sexo feminino, com idades entre 13 e 79 anos, e 54 do sexo masculino, de cinco a 81 anos.

Agora, já são 10.207 moradores da cidade que contraíram o novo coronavírus. Destes, 6.836 cumpriram os protocolos de saúde e se recuperaram.

Os demais ainda mantém isolamento domiciliar para evitar o contágio de novas pessoas ou se encontram internados em alguma das unidades de saúde disponíveis.