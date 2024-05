Portal 6 promove Troféu Excelência para internautas elegerem os melhores profissionais e serviços de Anápolis

Consulta é pública e livre. Etapa final se dará por votação, em enquete, dentro e exclusivamente canal do WhatsApp do Portal 6

Da Redação - 07 de maio de 2024

Votação para o Troféu Excelência será realizada por meio do canal do WhatsApp do Portal 6. (Foto: Portal 6)

O Portal 6 está realizando consulta pública para eleger os três melhores profissionais e serviços das mais diversas áreas em Anápolis.

A consulta é pública e livre. A etapa final se dará por votação, em enquete, dentro e exclusivamente no canal do WhatsApp do Portal 6, a partir de quarta-feira (08).

Vale ressaltar que os votos só podem ser realizados por meio do canal, onde serão computados de segunda a sexta, das 08h às 18h. O resultado será divulgado sempre a partir 20h do mesmo dia e o anúncio será feito por reportagem no site do Portal 6.

O vencedor de cada categoria também receberá troféu e a entrega da premiação ocorrerá por agendamento com o vencedor, em seu estabelecimento ou local de trabalho.

O regulamento, com mais detalhes e regras, pode ser conferido aqui.