A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis publicou no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (10) alterações na Nota Técnica que norteia os decretos de combate à pandemia da Covid-19.

As novas orientações trazem mudanças diretamente nos protocolos que regem o funcionamento das áreas de alimentação, entretenimento/lazer e serviços não essenciais diversos.

A publicação, no entanto, soa confusa para aqueles que acessam os documentos na tentativa de entender quais mudanças a cidade enfrentará.

É que enquanto no DOM consta que as alterações estão em alíneas – subdivisões dentro de uma mesma resolução, ao clicar nos links, os internautas são redirecionados para os protocolos divididos por eixos.

Além disso, não há nos arquivos nenhum destaque para especificar quais são as medidas mais recentes e quais já estavam sendo seguidas anteriormente.

A reportagem esteve pessoalmente na Vigilância Sanitária para entender o que mudou, mas o gerente do órgão de fiscalização não estava no local e nem atendeu as ligações.

O Portal 6 também questionou a assessoria de comunicação da Prefeitura sobre quais são as alterações, mas não recebeu nenhum retorno até o momento desta publicação.