Anápolis superou neste sábado (12) a marca de 250 vidas perdidas para Covid-19 e já contabiliza, em números exatos, 252 óbitos.

Segundo boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), as cinco novas vítimas confirmadas da doença são:

um homem, de 66 anos, e uma mulher, de 67, que faleceram no dia 07 de agosto;

uma mulher, de 92 anos, que foi a óbito no dia 30 de agosto;

um homem, de 62, que faleceu no dia 11 de setembro; e

um homem, de 73 anos, que foi a óbito na data de hoje.

A pasta também recebeu nas últimas 24h o diagnóstico laboratorial positivo para Covid-19 de 107 moradores: 48 do sexo feminino, com idade entre 21 e 95 anos, e 59 do sexo masculino, de 19 a 74 anos.

Com essa atualização, soma 10.473 o número de casos registrados desde o início da pandemia. Desse montante, 6.926 pacientes já estão se recuperaram e estão curados.

Os demais, de acordo com a Semusa, encontram-se em isolamento domicilar ou internados em unidades especializadas.