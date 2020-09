Realizado pela Caixa, a Lotofácil de Independência tem sorteio válido para o concurso 2030 da loteria federal. O prêmio especial estimado é de R$ 120 milhões.

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil. Com ela você marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O prêmio varia do montante acumulado durante o concurso. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 19h.

A Lotofácil tem um concurso especial realizado em setembro de cada ano civil, que tem a denominação comercial Lotofácil da Independência e tem prazo de comercialização de 30 dias com captação de apostas independente e concomitante com os demais concursos da modalidade.

Confira aos números sorteados

02 – 03 – 04 – 05 – 06

09 -10 – 12 – 14 – 15

17 – 19 -22 -23 – 25

Vale lembrar que você pode receber prêmios de até 1.903,98 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Acima desse valor, somente nas agências da Caixa.