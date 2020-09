Mais 78 moradores de Anápolis receberam diagnóstico laboratorial positivo para Covid-19 nas últimas 24h, de acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgado nesta segunda-feira (14).

Segundo a pasta, 40 deles são do sexo masculino, com idade entre 12 e 75 anos, e 38 são do sexo feminino, com idade entre 22 e 94 anos.

Após esse acréscimo, Anápolis chegou a exatos 10.623 casos confirmados da doença desde o início da pandemia.

De ontem (13) para hoje (14), nenhum registro de óbito em decorrência das complicações da Covid-19 foi notificado à Semusa e o número permanece em 254.

A pasta afirma que 7.044 pacientes da cidade já receberam alta e informa que os demais encontram-se em isolamento domiciliar ou internados em unidades especializadas.