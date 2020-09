A Saneago detectou que 40 bairros de Anápolis (veja a lista no final da reportagem) enfrentam desabastecimento nesta segunda-feira (14).

Na região Leste, um cabo da Enel se rompeu durante a manhã e deixou o Centro de Reservação Lourdes sem energia.

Já na região Sul, as equipes da companhia executam manutenção em rede na saída do bombeamento do Centro de Reservação 3.

Em ambos locais, a previsão é que o retorno do fornecimento ocorra de maneira gradual da noite desta segunda-feira (14) até o final desta terça-feira (15).

“Solicitamos a compreensão da população e o uso consciente das reservas domiciliares de água tratada”, destacou a Saneago em comunicado à imprensa.

Confira os bairros afetados:

1 – Bairro de Lourdes (parte alta),

2 – Bairro Santo Antônio,

3 – Bom Clima, Campos Elísios,

4 – Condomínio Sol nascente,

5 – Granjas Santo Antônio,

6 – Industrial Aeroporto,

7 – Jardim Calixto,

8 – Jardim Gonçalves,

9 – Jardim Palmares,

10 – Jardim Planalto,

11 – Jardim Samambaia,

12 – Jardim Tesouro,

13 – Jardim Vera Cruz,

14 – Jibran El Hadj,

15 – Nossa Senhora Abadia,

16 – Novo Paraíso,

17 – Olhos d’Água,

18 – Paraíso,

19 -Residencial Alfredo Abrhão,

20 – Residencial Anaville,

21 – Residencial Bela Vista,

22 – Residencial Boa Esperança,

23 – Residencial Florença,

24 – Residencial Gabriela,

25 – Residencial Galdí,

26 – Residencial Idelfonso Limírio,

27 – Residencial Leblon,

28 – Residencial Pedro Ludovico,

29 – Santo André,

30 – Santa Rita,

31 – Santa Rosa,

32 – Setor Tropical (parte alta),

33 – Setor Sul Jamil Miguel,

34 – Victor Braga,

35 – Vila Mariana,

36 – Vila Miguel Jorge,

37 – Vila Popular Munir Calixto,

38 – Vila Rica,

39 – Vila São Joaquim,

40 – Vila União.