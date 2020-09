Nas últimas horas, as redes sociais foram bombardeadas com imagens que mostram a entrada de Goianápolis sendo tomada por chamas.

O acontecido foi amplamente repercutido, não só por usuários, mas também por veículos de comunicação, que informaram ter acontecido no início da tarde desta terça-feira (15).

Porém, em contato com o Corpo de Bombeiros, a reportagem do Portal 6 apurou que as imagens divulgadas são da semana passada e que não tem nenhum incêndio em andamento no local.

A fake news ganhou tanta repercussão e demanda que a corporação chegou até a enviar novas viaturas para o local, acreditando ter iniciado um novo foco de incêndio na região.

Os perigos de uma ação assim vão além da desinformação. Isso porque o período de seca atual torna as ocorrências do tipo muito mais recorrentes.

Sendo assim, a ação do Corpo de Bombeiros sempre é muito requisitada, não podendo ser desperdiçada em casos falsos.

Por exemplo, durante o período que, alegadamente, estaria acontecendo este “incêndio”, um real se espalhava pelo Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, justamente na zona rural de Goianápolis.

O caso já está sendo monitorado pela corporação desde a madrugada de domingo (13), em um processo de revezamento de viaturas e agentes que tentam conter as chamas que tomaram grandes proporções na região.