Um caso muito atípico foi flagrado e repercutido, nesta terça-feira (15), por jornais de todo o mundo.

Isso porque um passageiro que pegava um ônibus na cidade de Salford, região metropolitana de Manchester, na Inglaterra, resolveu utilizar uma cobra viva como máscara de proteção facial.

A cena foi fotografada por outros passageiros e ganhou muita visibilidade no cenário mundial.

Transport bosses in #Manchester have confirmed a live #snake is not a suitable face covering.

It's after a man was spotted with one on a bus in Salford.

Officials say scarfs and bandanas are acceptable but snakeskin isn't; especially when still attached to the snake #AnimalNews pic.twitter.com/LwjBvX30oE

— Animal News Network (@Animal_Newsdesk) September 15, 2020