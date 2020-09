Um cirurgião plástico de Anápolis terá de indenizar em R$ 30 mil, por danos morais, e mais R$ 20 mil, por danos estéticos, uma paciente que ficou cheia de cicatrizes após passar por dois procedimentos cirúrgicos.

Para o juiz Eduardo Walmory Sanches, da 1ª Vara Cível do município, o médico não firmou com a mulher um contrato por escrito e nem a orientou de maneira adequada.

Consta dos autos que a paciente decidiu fazer a cirurgia para retirar gordura localizada e flacidez do abdômen. No entanto, teve de ir várias vezes ao hospital porque as feridas não queriam sarar e acabaram deixando cicatrizes que “desfigurou” a aparência do corpo dela.

A mulher então voltou ao profissional, que orientou que ela colocasse próteses no seios, com a promessa de refazer a cirurgia no abdômen para retirar as cicatrizes.

O procedimento foi feito e, além das marcas na barriga, uma pele se criou e uniu os seios dela.

De acordo com o magistrado, em posição de cirurgião plástico, a obrigação do médico é de entregar bons resultados, mas que também precisa orientar corretamente os pacientes sobre os riscos que as cirurgias podem oferecer. Por isso, tem a obrigação de reparar os danos causados.

“As cicatrizes decorrentes das cirurgias feitas pelo réu são horrorosas. As fotografias apresentadas no processo revelam isso. A autora, na condição de mulher, sofreu um abalo emocional e psicológico muito difícil de recuperar. Evidente que o dano suportado pela vítima (cicatrizes eternas) ofenderam sua dignidade humana e seu direito de personalidade”, afirmou o juiz.

O nome do cirurgião e o número do processo não foram divulgados pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).